Наглядное сравнение показателей автономности актуальных моделей iPhone показал в новом ролике автор YouTube-канала Mrwhosetheboss. Видеоблогер сравнил iPhone 12 и 12 Pro со всеми устройствами серии iPhone 11, а также с iPhone XR и SE. Смартфоны работали с одинаковыми настройками и яркостью дисплея. Все устройства были обновлены до последней версии iOS, и тестировались без SIM-карт.

К сожалению, новые смартфоны Apple заметно уступают прошлогодним флагманам. Вышедший в прошлом году iPhone 11 Pro смог проработать в тестовом режиме 7 часов 36 минут. Для iPhone 12 Pro этот показатель составил 6 часов 35 минут. В то же время обычный iPhone 12 проработал дольше прежнего обычного iPhone 11. Так как смартфоны тестировались без SIM-карт, такой результат никоим образом не связан с поддержкой сетей 5G новыми iPhone. Итоговый рейтинг выглядит следующим образом:

iPhone 11 Pro Max: 8 часов 29 минут

iPhone 11 Pro: 7 часов 36 минут

iPhone 12: 6 часов 41 минута

iPhone 12 Pro: 6 часов 35 минут

iPhone 11: 5 часов 8 минут

iPhone XR: 4 часа 31 минута

iPhone SE (2020): 3 часа 59 минут

В рейтинге, конечно же, отсутствуют iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini, которые будут доступны для предварительного заказа с шестого ноября. Напомним, что разборка и документация свидетельствуют о том, что новые смартфоны Apple получили уменьшенные, по сравнению со своими предшественниками, аккумуляторные батареи. В iPhone 12 и 12 Pro установлены АКБ, ёмкость которых равна 2815 мА·ч. К примеру, для iPhone 11 и 11 Pro эти показатели составляют 3110 и 3046 мА·ч соответственно.