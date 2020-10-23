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По автономности iPhone 12 оказался намного лучше предшественника, а iPhone 12 Pro — намного хуже

Наглядное сравнение показателей автономности актуальных моделей iPhone показал в новом ролике автор YouTube-канала Mrwhosetheboss. Видеоблогер сравнил iPhone 12 и 12 Pro со всеми устройствами серии iPhone 11, а также с iPhone XR и SE. Смартфоны работали с одинаковыми настройками и яркостью дисплея. Все устройства были обновлены до последней версии iOS, и тестировались без SIM-карт.

macrumors.com

macrumors.com

К сожалению, новые смартфоны Apple заметно уступают прошлогодним флагманам. Вышедший в прошлом году iPhone 11 Pro смог проработать в тестовом режиме 7 часов 36 минут. Для iPhone 12 Pro этот показатель составил 6 часов 35 минут. В то же время обычный iPhone 12 проработал дольше прежнего обычного iPhone 11. Так как смартфоны тестировались без SIM-карт, такой результат никоим образом не связан с поддержкой сетей 5G новыми iPhone. Итоговый рейтинг выглядит следующим образом:

  • iPhone 11 Pro Max: 8 часов 29 минут
  • iPhone 11 Pro: 7 часов 36 минут
  • iPhone 12: 6 часов 41 минута
  • iPhone 12 Pro: 6 часов 35 минут
  • iPhone 11: 5 часов 8 минут
  • iPhone XR: 4 часа 31 минута
  • iPhone SE (2020): 3 часа 59 минут

В рейтинге, конечно же, отсутствуют iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini, которые будут доступны для предварительного заказа с шестого ноября. Напомним, что разборка и документация свидетельствуют о том, что новые смартфоны Apple получили уменьшенные, по сравнению со своими предшественниками, аккумуляторные батареи. В iPhone 12 и 12 Pro установлены АКБ, ёмкость которых равна 2815 мА·ч. К примеру, для iPhone 11 и 11 Pro эти показатели составляют 3110 и 3046 мА·ч соответственно.

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Рубрики: Новости Hardware, блоки питания, адаптеры, источники питания, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: смартфон, автономность, батареи, apple, iphone
смартфон, автономность, батареи, apple, iphone
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