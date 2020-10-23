Заготовки для блока тыльной камеры Samsung Galaxy S21 показались на фото

Ранее сегодня мы публиковали рендеры грядущего флагманского смартфона Samsung Galaxy S21. Судя по ним устройство получит плоский экран, а его задняя панель будет оформлена в совершенно новом для компании стиле. Теперь в Сеть просочились фото панелей модуля камеры, которые соответствуют тому, что мы видели на рендерах.

К сожалению, достоверной информации о смартфонах Galaxy S21 пока нет. Тем не менее, предполагается, что они будут представлены в самом начале следующего года, вероятно, в январе. Напомним, что серия S20 была запущена в феврале текущего года. Согласно предварительной информации, смартфоны серии S21, по традиции, будут выпускаться как с чипом Qualcomm, так и c фирменным Exynos. В первым случае это будет Snapdragon 875, презентация которого ожидается в декабре, а во втором Exynos 1080, который, наконец-то, способен сравниться с процессорами Qualcomm.

Как видно по фото ниже, как минимум один из смартфонов серии Galaxy S21, скорее всего базовая одноимённая модель, получат тройную тыльную камеру. Все три модуля будут одинакового размера, но оптика в них явно будет различаться.

Предполагается, что смартфоны Galaxy S21 получат поддержку стилуса S-Pen. Ходят слухи, что таким образом южнокорейский техногигант планирует отказаться от серии Note, перенеся все её «фишки» во флагманы Galaxy S.