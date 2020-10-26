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Глава Роскосмоса назвал новую лунную гонку бессмысленной

Дмитрий Рогозин, руководитель государственной корпорации Роскосмос, в эфире Первого канала прокомментировал назревающую гонку в освоении и колонизации Луны.

Изображения Роскосмоса

Изображения Роскосмоса

Напомним, что Россия реализует масштабную программу по исследованию естественного спутника нашей планеты. В частности, готовится запуск ряда автоматических станций с орбитальными и посадочными модулями. А к 2035 году на Луне может быть сформирована российская база.

В то же время Соединённые Штаты реализуют проект «Артемида» (Artemis), в рамках которого американцы должны ступить на Луну в 2024 году. В этой программе, как ожидается, примут участие Европейское космическое агентство (ESA), Япония, Канада и Австралия.

Иными словами, грядёт новая лунная гонка между крупнейшими государствами. Однако господин Рогозин считает, что это космическое «соревнование» фактически является бессмысленным.

«Эта гонка идёт до определённого предела, до тех пор, пока мы не начинаем понимать, что она бессмысленна, потому что в любом случае опять наступает критерий единства. Когда кто-то попадает в беду, конечно, мы придём на помощь, мы придём на помощь американцам, я думаю, американцы не откажутся оказать нам помощь. Я думаю, что будущее покорение Луны не сможет быть национализировано какой-то одной страной, они не обойдутся без нас», — заявил руководитель Роскосмоса. 

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос, российская наука и промышленность,
Теги: космос, луна, наука, роскомнадзор
космос, луна, наука, роскомнадзор
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