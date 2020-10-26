Samsung Galaxy S21 Ultra получит 6,8-дюймовый экран Dynamic AMOLED с частотой 144 Гц

Около недели назад в Интернете появились рендеры флагманского смартфона Samsung Galaxy S21 Ultra, анонс которого ожидается в январе. А теперь ресурс 91mobiles обнародовал предполагаемые технические характеристики этого мощного аппарата.

Устройство имеет кодовое обозначение SM-G998U и внутреннее название O3. Утверждается, что новинка будет оборудована 6,8-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления до 144 Гц. Само собой, пользователи смогут уменьшать данное значение ради экономии заряда батареи.

Во фронтальной части якобы расположится 40-мегапиксельная селфи-камера. В состав основной четверной камеры войдёт 108-мегапиксельный датчик. Упомянута возможность записи видеоматериалов в формате 8К со скоростью 30 кадров в секунду.

Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой 65-ваттной подзарядки через симметричный порт USB Type-C. Называются габариты аппарата — 165,1 × 75,6 × 8,9 мм (10,8 мм в области камеры).

В зависимости от региона продаж смартфон будет предлагаться с процессором Qualcomm Snapdragon 875 или Samsung Exynos 2100. На устройство будет изначально установлена операционная система Android 11 с надстройкой One UI 3.0. Все модификации смогут работать в сетях 5G.