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Bloodstained: Ritual of the Night получит мобильную версию — релиз уже «скоро»

Портал Gematsu со ссылкой на официальный пресс-релиз сообщил, что издательство NetEase Games и студия ArtPlay анонсировали мобильную версию метроидвании Bloodstained: Ritual of the Night.

Релиз Bloodstained: Ritual of the Night на устройствах под управлением iOS и Android ожидается уже «скоро». Речь идёт о полноценном премиум-продукте, а не условно-бесплатном товаре.

Версия Bloodstained: Ritual of the Night для iOS и Android предложит поддержку нескольких языков (в том числе русского), новую систему достижений, переработанный интерфейс и адаптированное под мобильные платформы управление.

В плане контента игроков ждёт паритет с уже вышедшими версиями: 120 монстров и боссов, 107 видов оружия и 23 связанных с ними умения. Также разработчики обещают упростить реализацию комбо и добавить быстрое переключение экипировки.

Скриншоты мобильной версии Bloodstained: Ritual of the Night
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Несмотря на предполагаемую близость релиза, NetEase Games и ArtPlay не подтвердили обещания геймплейным трейлером Bloodstained: Ritual of the Night для iOS и Android: приходится довольствоваться обнародованными скриншотами.

Игрокам в Bloodstained: Ritual of the Night достаётся роль девушки по имени Мириам, которой нужно взобраться на вершину населённого демонами замка, чтобы спасти себя и всё человечество.

Bloodstained: Ritual of the Night доступна на PC (Steam, GOG), PS4, Xbox One и Nintendo Switch. На старте версия для гибрида Nintendo страдала от серьёзных технических проблем, но именно на этой консоли продалась лучше всего.

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Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, Приключение, Анонс, Игры для Android, Игры для iOS,
Теги: bloodstained: ritual of the night, artplay, netease games
bloodstained: ritual of the night, artplay, netease games
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