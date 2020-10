Создатели My Time at Portia анонсировали сиквел и попросили денег на его разработку

Китайская студия Pathea Games на сайте краудфандингового сервиса Kickstarter представила My Time at Sandrock — продолжение своего ролевого симулятора My Time at Portia.

Кампания по сбору средств на создание My Time at Sandrock уже началась. К моменту публикации материала проект привлёк $18 тыс. из запрошенных $100 тыс. До конца инициативы остаётся ещё 27 дней.

Разработчики уточнили, что дополнительное финансирование пойдёт на самостоятельное издание игры и реализацию многопользовательской составляющей: деньги для доведения My Time at Sandrock до релизного состояния у Pathea Games есть.

Скриншоты My Time at Sandrock

My Time at Sandrock родилась из дополнения к My Time at Portia. Предстоящая игра предложит схожее настроение, но совершенно иной опыт и «новые типы геймплея», углублённую ролевую составляющую и проработанный сюжет.

События My Time at Sandrock разворачиваются примерно в одно время с My Time at Portia. Игрок в роли строителя прибывает в город Sandrock, находящийся не в лучшем состоянии. От героя требуется вернуть поселению былое величие.

Разработчики обещают «красивый открытый мир», мультиплеер «как минимум» на четырёх человек, цикл дня и ночи, четыре времени года, возможность жениться / выйти замуж и завести детей, а также разнообразие животных.

Выход My Time at Sandrock в раннем доступе Steam намечен на март 2021 года. Релизная версия игры ожидается на PC (Steam, GOG, Epic Games Store, WeGame) весной 2022-го, а на PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X и S — летом 2022-го.