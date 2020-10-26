«Яндекс» рассказал, как часто власти запрашивают данные пользователей

«Яндекс» обнародовал статистику по количеству запросов со стороны властей на выдачу информации о пользователях Интернета. Приведённые данные затрагивают не только Россию, но и другие страны, в которых работает компания.

Российский IT-гигант отмечает, что обязан предоставлять сведения в ответ на запросы, которые пришли по официальным каналам и соответствуют всем формальным требованиям. Например, согласно законодательству Российской Федерации, полномочия запрашивать данные и сведения есть у МВД, Следственного комитета, Прокуратуры, ФАС, ФТС, судов и некоторых других органов.

Сообщается, что в течение первой половины нынешнего года в «Яндекс» поступили 15 376 запросов на выдачу информации о пользователях, из которых 2468 были отклонены.

«В ответ на запрос компания предоставляет ровно столько информации, сколько необходимо для ответа. А если запрос не соответствует требованиям закона, Яндекс его отклоняет. Запросы, пришедшие по неофициальным каналам, например, по электронной почте или по телефону, не получают ответа и не учитываются в статистике», — отмечает компания.

Чаще всего уполномоченные органы запрашивают сведения по сервису «Яндекс.Паспорт», почтовой службе, платформам «Такси» и «Драйв».

«Яндекс» подчёркивает, что доступ к содержимому почтового ящика или личной переписке предоставляется только по судебному решению, ограничивающему право человека на тайну переписки. Без соответствующего постановления такие сведения не могут быть выданы.