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Destruction AllStars не выйдет на запуске PlayStation 5, зато достанется подписчикам PS Plus бесплатно

Издательство Sony Interactive Entertainment совместно со студиями-разработчиками Lucid Games и Wushu Studios на сайте официального блога PlayStation объявило о переносе релиза своего сетевого гоночного экшена Destruction AllStars для PS5.

Напомним, до недавнего времени премьера Destruction AllStars была назначена на 12 ноября текущего года — в этот день PlayStation 5 поступит в продажу на территории стран первой волны.

Теперь же стало известно, что Destruction AllStars выйдет лишь в феврале 2021 года. При этом уже на выпуске игра будет включена в состав подборки месяца для подписчиков PlayStation Plus.

В отличие от рядовой раздачи, Destruction AllStars будет доступна для загрузки бесплатно в течение двух месяцев. Оформившие предзаказ на проект через PlayStation Store или официальный сайт PlayStation получат полный возврат средств.

«Мы знаем, эта новость может расстроить тех, кто с нетерпением ждёт выхода игры, но надеемся, что вы понимаете наше решение», — прокомментировал анонс директор по развитию продукта Sony Interactive Entertainment Пит Смит (Pete Smith).

Вместе с тем Смит пообещал, что уже на следующей неделе (то есть в период со 2 по 8 ноября) разработчики Destruction AllStars поделятся новым роликом и свежими подробностями о проекте.

Ранее стало известно, что Destruction AllStars на PlayStation 5 получит поддержку динамического разрешения 4K и 60 кадров/с. Вероятно, у разработчиков возникли проблемы с достижением заявленных значений.

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Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, Аркада, Гонки, Анонс, PlayStation,
Теги: destruction allstars, lucid games, wushu studios, sony interactive entertainment
destruction allstars, lucid games, wushu studios, sony interactive entertainment
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