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Российские учёные нашли воду на освещённой стороне Луны задолго до американцев — больше десяти лет назад

Информация о том, что на освещённой стороне Луны имеются признаки присутствия воды, известна российским учёным с 2010 года. Однако американские исследователи отказывались верить этим данным до последнего. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на слова заведующего лабораторией космической гамма-спектроскопии Института космических исследований РАН Игоря Митрофанова.

Изображение: NASA

Изображение: NASA

Он также отметил, что в недавно опубликованной статье все заслуги за это открытие приписываются американской программе «Артемида», в рамках которой в 2024 году планируется высадка астронавтов на поверхность Луны. Учёный рассказал о том, что признаки воды на освещённых участках Луны впервые были обнаружены в 2009 году с помощью российского прибора LEND, который был создан совместно с американскими коллегами и использовался на спутнике LRO.

«Исходно американская концепция заключалась в том, что вода на полюсах находится только в постоянно затенённых кратерах. Когда мы начали наш эксперимент с LEND на борту американского аппарата LRO, то увидели признаки воды не только в затенённых кратерах, но и на регулярно освещаемой поверхности», — заявил господин Митрофанов.

Учёный также отметил, что многие американские специалисты до последнего придерживались концепции, согласно которой вода может находиться только в затенённых кратерах. В это же время, в распоряжении российских исследователей имеется информация, согласно которой вода может находиться почти на поверхности — под тонким слоем лунного вещества.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: луна, космос, исследование
луна, космос, исследование
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