Разработчики Battletoads отметили 1 млн уникальных игроков сводной статистикой и хвалебным трейлером

Студия Rare у себя на сайте поделилась информацией о недавних успехах совместного с Dlala Studios перезапуска экшен-франшизы Battletoads и рассказала о сводных достижениях пользователей.

За время, прошедшее с августовского релиза, к Battletoads приобщилось более 1 млн уникальных игроков. О продажах говорить не приходится, так как проект доступен и в сервисе Xbox Game Pass.

По случаю достижения круглой цифры в Rare решили опубликовать сводную статистику пользователей Battletoads по состоянию на 12 октября. Видимо, в этот день и был взят заветный миллион.

За время с момента релиза игроки успели погибнуть в Battletoads чуть больше 80 млн раз, 42 млн из которых пришлось на аварии с участием турбобайка; 1,5 млн раз победить первого босса и оживить 2,8 млн своих напарников.

Самой популярной боевой жабой из доступного трио оказался Раш (1,186 млн). На втором месте с небольшим отставанием расположился Пимпл (1,168 млн), а на третьем — Зитц (0,974 млн.).

Вместе со статистикой игроков Battletoads студия также опубликовала трейлер с положительными отзывами журналистов о проекте. Хвалебных цитат в ролике набралось не очень много — всего четыре.

Battletoads вышла 20 августа текущего года на PC (Steam, Windows 10) и Xbox One, а также в сервисе Xbox Game Pass. В целом профильная пресса встретила игру не очень тепло — от 66 до 72 баллов из 100 на Metacritic.