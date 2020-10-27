Полностью беспроводные наушники Creative Outlier Air Sports V2 смогут до 34 часов воспроизводить музыку

Компания Creative представила на российском рынке полностью беспроводные наушники погружного типа Outlier Air Sports V2, продажи которых начнутся в следующем месяце. Ориентировочная цена новинки — 6990 рублей.

Комплект поставки традиционен для продуктов данного типа: это независимые модули-вкладыши и футляр для подзарядки. На внешней стороне наушников предусмотрены сенсорные площадки управления.

Применены графеновые драйверы диаметром 5,6 мм с частотным диапазоном от 20 Гц до 20 кГц. Кодеки SBC/aptX/AAC обеспечивают высокое качество передачи сигнала по соединению Bluetooth 5.0.

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 12 часов при среднем уровне громкости. Футляр позволяет довести данный показатель до 34 часов. На восполнение запаса энергии футляра через интерфейс USB Type-C требуется 2–3 часа.

Наушники изготовлены из высококачественных материалов и защищены от пота, пыли и влаги по стандарту IPX5. Конструкция вкладышей позволяет использовать их в течение длительного времени, а также во время интенсивных спортивных тренировок. Вес одного наушника составляет всего 6 г.

Благодаря встроенным восьминаправленным микрофонам с технологией Qualcomm cVc 8.0 каждый модуль улавливает голос, качественно отсекая фоновые шумы для более чёткой связи. Реализована возможность взаимодействия с интеллектуальным голосовым ассистентом.