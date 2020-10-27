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SpaceX приглашает принять участие в публичном бета-тестировании спутникового интернета Starlink, но стоит это недешёво

Компания SpaceX скоро начнёт публичное бета-тестирование своего спутникового интернета Starlink. Некоторые пользователи уже получили от компании электронное письмо, приглашающее принять участие в программе, а в магазине приложений AppStore появилось официальное приложение сервиса для платформы iOS.

Летом этого года SpaceX уже проводила закрытое бета-тестирование Starlink. В нём в основном принимали участие сотрудники самой компании. Ранние тесты подтвердили довольно неплохую скорость интернет-соединения, даже несмотря на отсутствие полностью развёрнутой сети коммуникационных интернет-спутников. Сегодня один из пользователей форума Reddit сообщил, что получил от компании письмо, приглашающее принять участие в бета-тестировании Starlink.

В нём указывается, что участники бета-теста могут ожидать скорость интернет-соединения от 50 до 150 Мбит/с с уровнем задержки от 20 до 40 мс. Компания также предупреждает, что в течение некоторого времени спутниковая связь может полностью отсутствовать, что объясняется малым количеством использующихся спутников. Указывается, что к лету SpaceX планирует снизить задержки интернет-соединения до 16–19 мс.

При этом сам бета-тест будет платным. В письме компания объясняет принцип использования спутникового интернета Starlink в рамках бета-теста. Для этого потребуется специальный наземный терминал, антенна и Wi-Fi-роутер. Стоимость оборудования составляет $499. Цена месячной подписки будет составлять $99.

Источник изображения: Drive Tesla Canada

Источник изображения: Drive Tesla Canada

Сегодня в магазине приложений AppStore для мобильной операционной системы iOS появилось официальное приложение Starlink. Оно поможет произвести нужные настройки оборудования и подключиться к сервису спутникового Интернета, а также позволит проводить тесты скорости передачи данных, отправлять отчёты и жалобы, связанные с проблемами Интернет-соединения.

Некоторые пользователи уже скачали и установили приложение на свои мобильные устройства, однако без специального ресивера и антенны оно, по сути, бесполезно.

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Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации,
Теги: starlink, spacex, спутниковый интернет, бета-тест
starlink, spacex, спутниковый интернет, бета-тест
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