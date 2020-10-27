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Утечка: студия-разработчик Ghostrunner взялась за дополнения к игре и новый проект

Польский финансовый портал Bankier, похоже, рассекретил планы независимой студии-разработчика киберпанкового экшена Ghostrunner — One More Level — на ближайшее будущее.

Если верить обнародованной документации, ещё в начале октября One More Level заключила с издательством All In! Games сделку на сумму 2,08 млн злотых (чуть меньше 41 млн рублей).

Соглашение подразумевает создание студией One More Level набора дополнений к Ghostrunner. О какого рода расширениях — платных ли, сюжетных ли — идёт речь, не уточняется.

Одной лишь Ghostrunner сотрудничество One More Level и All In! Games не ограничится. Компании заключили контракт на разработку следующего совместного проекта. Сумма сделки оценивается в €3,5 млн (около 316 млн рублей).

Подробностей об игре практически нет. Судя по рабочему названию (Cyber Slash), пользователей ждёт киберпанковый слешер: вполне возможно, продолжение или ответвление Ghostrunner.

Ghostrunner поступит в продажу уже сегодня, 27 октября, для PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. В рамках предзаказов на игру действует 20-процентная скидка.

Представители профильной прессы вердикт Ghostrunner уже вынесли: на Metacritic у проекта 78 баллов (PS4) и 83 балла (PC). Версии для остальных целевых платформ нужного количества обзоров пока не набрали.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: ghostrunner, one more level, all in! games
ghostrunner, one more level, all in! games
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