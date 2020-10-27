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Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 обзавелась ведущим нарративным дизайнером, но утратила главного гейм-дизайнера

Странные дела творятся в студии Hardsuit Labs, разрабатывающей Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Сначала из неё были уволены ведущий нарративный дизайнер Брайан Мицода (Brian Mitsoda) и креативный директор Каай Клуни (Ka’ai Cluney). Затем ушла Кара Эллисон (Cara Ellison), которая отвечала за повествование. А сейчас стало известно, что у игры нет главного гейм-дизайнера, но зато появился другой ведущий нарративный дизайнер.

Должность Кары Эллисон в Hardsuit Labs заняла Саманта Вальшлегер (Samantha Wallschlaeger), известная по работе над Mass Effect: Andromeda. В своём микроблоге она написала: «Угадайте что? Теперь я ведущий нарративный дизайнер в Hardsuit Labs. На данном этапе я буду просто поддерживать свою команду всеми возможными способами. Но я взволнована перед лицом будущих свершений и рада возможности работать с этими замечательными ребятами».

Саманта Вальшлегер, кстати, была одной из тех, кто обвинил известного сценариста Криса Авеллона (Chris Avellone) в домогательствах и неподобающем поведении. Правда, позже она удалила это заявление.

Параллельно Hardsuit Labs опубликовала сообщение о поисках ведущего гейм-дизайнера Bloodlines 2. Кто покинул должность или был уволен, пока непонятно. Однако это тревожная новость, учитывая, что игру уже несколько раз переносили и должны выпустить в 2021 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Xbox, PlayStation,
Теги: vampire: the masquerade — bloodlines 2, hardsuit labs, paradox interactive, экшен-rpg
vampire: the masquerade — bloodlines 2, hardsuit labs, paradox interactive, экшен-rpg
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