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Toyota планирует не отставать от Tesla в развитии и удешевлении тяговых батарей

На ранних этапах становления Tesla японская корпорация Toyota Motor была акционером своего будущего конкурента, а теперь вынуждена догонять детище Илона Маска (Elon Musk) в сфере производства тяговых аккумуляторов. У японского автогиганта есть общий с Tesla партнёр — компания Panasonic, которая снабжает обоих автопроизводителей аккумуляторами различных типов.

Источник изображения: Panasonic

Источник изображения: Panasonic

Toyota получает призматические аккумуляторные ячейки, а Tesla — цилиндрические. В этом смысле всё просто, да и самостоятельное совместное предприятие у Toyota с Panasonic тоже есть, оно называется Prime Planet Energy & Solutions. Его японские компании создали в апреле, объединив свои профильные активы. Теперь Prime Planet является крупнейшим в мире поставщиком тяговых аккумуляторов для гибридных автомобилей. Toyota недавно поставила перед собой цель довести долю автомобилей с электрифицированной силовой установкой в структуре продаж своей новой продукции до 50 % к 2025 году, поэтому совершенствовать технологию производства батарей совместному предприятию придётся высокими темпами.

На глобальном рынке тяговых батарей высокой ёмкости, который учитывает и потребности «чистокровных» электромобилей, а не только гибридов, Prime Planet пока занимает не более 3 %, уступая китайским конкурентам. На долю той же китайской CATL, которая одновременно является поставщиком Tesla, приходится более 20 % рынка. По словам руководителя Prime Planet Хироаки Коды (Hiroaki Koda), сейчас перед компанией стоит задача стандартизации ассортимента выпускаемых аккумуляторов и оптимизации цепочки поставщиков материалов, необходимых для их производства.

Повысив эффективность производства в десять раз, Prime Planet считает возможным обойти китайских конкурентов. Уже в следующем поколении тяговых аккумуляторов, разработка которых сейчас ведётся, показатели эффективности производства будут увеличены в пять или шесть раз. Не смущают представителей компании и планы Tesla сократить себестоимость производства батарей в два раза за несколько лет. Подобные цели достижимы и для «придворного» производителя Toyota, как отмечают представители Prime Planet.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: toyota, panasonic, tesla, аккумуляторы, электромобили
toyota, panasonic, tesla, аккумуляторы, электромобили
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