AMD достигла новых финансовых рекордов: прибыль за год взлетела в три раза

Компания AMD отрапортовала сегодня о работе в третьей четверти 2020 финансового года, который был закрыт 26 сентября. Один из крупнейших в мире разработчиков процессоров и графических ускорителей зафиксировал значительный рост по всем ключевым показателям.

Выручка AMD достигла рекордного для третьего квартала значения — $2,80 млрд. Это на 56 % больше прошлогоднего результата, когда доход компании равнялся $1,80 млрд.

В сегменте клиентских процессоров и графических решений выручка поднялась на 31 % по сравнению с третьей четвертью 2019-го, достигнув $1,67 млрд. Во многом этому способствовал хороший спрос на чипы Ryzen.

В секторе корпоративных, встраиваемых и частично кастомизированных продуктов доход и вовсе подскочил на 116 % в годовом исчислении, достигнув $1,13 млрд. Связано это с подготовкой к скорому старту продаж игровых консолей нового поколения. AMD подчёркивает, что также продолжает увеличиваться востребованность процессоров EPYC в корпоративной сфере.

Чистая прибыль AMD, рассчитанная в соответствии с общепризнанными принципами бухгалтерского учёта (GAAP), взлетела в годовом исчислении более чем в три раза — на 225 %. Если год назад компания заработала $120 млн, то теперь — $390 млн. Прибыль в пересчёте на одну ценную бумагу увеличилась с 11 до 32 центов.

В презентации, посвящённой квартальным результатам, говорится, что до конца года выйдут графические решения серии Radeon RX 6000 с архитектурой RDNA 2, которые будут относиться к категории high-end. Напомним, что презентация новых GPU и видеокарт на их основе состоится уже завтра, 28 октября.

Кроме того, было сказано, что в текущем квартале начнутся поставки серверных процессоров нового поколения Milan для облачных провайдеров и отдельных операторов высокопроизводительных систем.