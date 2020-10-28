Baldur's Gate 3 сейчас находится в раннем доступе и регулярно получает патчи. Larian Studios планирует и дальше обновлять и развивать свою игру, но отдельные энтузиасты решили не дожидаться апдейтов от разработчиков и взяли вопрос нового контента в свои руки. Они начали выпускать разнообразные модификации, одной из которых недавно отметился пользователь под псевдонимом NellsRelo — моддер добавил в Baldur's Gate 3 расы из вселенной The Elders Scrolls и снабдил их уникальными особенностями.

Свежий мод называется Adventurer's Guide to Tamriel и основывается на собственном сорсбуке (книге, содержащей описания различных аспектов придуманной вселенной) NellsRelo, в котором энтузиаст описал адаптацию рас из франшизы TES для использования в системе D&D 5E. Затем моддер решил пойти дальше и воплотить свои наработки в ранней версии Baldur's Gate 3: NellsRelo добавил в проект бретонов, имперцев (коловианцев и нибенийцев), нордов и редгардов. Это человеческие расы, а среди эльфийских присутствуют альтмеры, босмеры и данмеры. Отдельно следует выделить наличие орков, которые в The Elders Scrolls называются орсимеры. Моддер не сумел добавить лишь звериные расы из-за ограничений ранней версии Baldur's Gate 3.

Скачать модификацию можно по этой ссылке после предварительной регистрации. Там же находится инструкция по установке проекта.