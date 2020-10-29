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Huawei подвела итоги работы девяти месяцев 2020 года

 

Компания Huawei подвела итоги работы за первые три квартала 2020 года. За этот период её выручка составила 671,3 млрд юаней (7,864 трлн рублей), что на 9,9 % больше показателя девяти месяцев прошлого года. Маржа чистой прибыли компании за первые три квартала 2020 года составила 8 %. Отмечено, что в основном финансовые результаты Huawei за этот период соответствуют ожиданиям.

Компания Huawei отметила, что планирует использовать свои сильные стороны в сфере ИКТ (ИИ, облачные технологии, 5G и компьютерные вычисления) для того, чтобы создавать решения для различных сценариев использования, разрабатывать отраслевые приложения и раскрывать потенциал сетей 5G вместе со своими партнёрами. Поставленная компанией цель состоит в том, чтобы помогать предприятиям развивать бизнес, содействовать государственным учреждениям в стимулировании национальных экономик, развитии отраслей и оптимизации управления.

ИКТ стали основой современного общества и главной движущей силой устойчивого социального, экономического и экологического роста. По мнению Huawei, для быстрого и эффективного развития отрасли ИКТ требуется открытое сотрудничество и взаимное доверие отраслевых предприятий по всему миру. Поэтому компания продолжит тесно сотрудничать с партнёрами из разных стран и использовать свои инновационные технологии, чтобы, несмотря на сложную ситуацию, приносить больше ценности клиентам. Компания по-прежнему будет вносить свой вклад в борьбу с пандемией, в стимулирование экономического роста и социального прогресса.

 
 
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Теги: huawei, финансовые результаты, выручка, news
huawei, финансовые результаты, выручка, news
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