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Buffalo выпустила маршрутизатор WSR-3200AX4S стандарта Wi-Fi 6 за $99

Компания Buffalo представила маршрутизатор WSR-3200AX4S для домашнего и офисного использования: новинка уже доступна для заказа в белом и чёрном вариантах цветового исполнения по ориентировочной цене 99 долларов США.

Устройство соответствует стандарту Wi-Fi 6, или IEEE 802.11ax. Разумеется, реализована совместимость с технологиями Wi-Fi предыдущих поколений, в частности, 802.11ac и 802.11n.

В конструкции применены четыре внутренние антенны. Поддерживается работа в частотных диапазонах 5 и 2,4 ГГц. В первом случае скорость передачи данных достигает 2401 Мбит/с, во втором — 800 Мбит/с.

Маршрутизатор оборудован одним портом Gigabit WAN и четырьмя сетевыми портами Gigabit LAN. Габариты составляют 37,5 × 160 × 160 мм, вес — приблизительно 390 г.

Реализована технология OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access). Кроме того, говорится о средствах Beamforming, которые помогают оптимизировать передачу данных и более эффективно использовать полосу пропускания беспроводного канала связи. 

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Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации,
Теги: buffalo, wi-fi 6, wi-fi, роутер, маршрутизатор
buffalo, wi-fi 6, wi-fi, роутер, маршрутизатор
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