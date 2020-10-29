«Лаборатория Касперского»: количество DDoS-атак в 3 квартале 2020 года выросло в полтора раза

В третьем квартале 2020 года количество распределённых атак, направленных на отказ в обслуживании (Distributed Denial of Service, DDoS), во всём мире увеличилось в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует исследование «Лаборатории Касперского», базирующееся на данных системы мониторинга DDoS Intelligence (является частью решения Kaspersky DDoS Protection).

В плане географического распределения атак в тройке лидеров по-прежнему фигурируют Китай (71,2 %), США (15,3 %) и Гонконг (4,5 %). При этом основными инструментами операторов DDoS продолжают оставаться Linux-ботнеты (94,4 %) и SYN-флуд (94,6 %).

Пиковая нагрузка была зафиксирована 2 июля: тогда решения компании зафиксировали 323 атаки. Предыдущий рекорд — 298 атак в день — был зарегистрирован 1 апреля. В среднем в третьем квартале проводилось 106 атак в день, во втором — на 10 больше. По словам экспертов, это указывает на то, что объём мусорного трафика начал сокращаться, хотя по-прежнему остаётся значительным.

«Во втором квартале мы наблюдали аномальный рост DDoS-атак из-за пандемии и перемещения привычных нам процессов в онлайн-пространство. Нынешняя ситуация, по сравнению с этим скачком, не такая критичная: многие организации уже осознали необходимость внедрения защитных механизмов и пересмотрели отношение к кибербезопасности. К примеру, у нас было несколько запросов от организаций, производителей-масок, которые стали жертвами подобных атак. Раньше этот бизнес даже не думал о защите от DDoS, — комментирует Алексей Киселёв, менеджер проекта Kaspersky DDoS Protection «Лаборатории Касперского». — Мы рекомендуем всем, кто ещё не принял соответствующие защитные меры, не откладывать этот вопрос, тем более что к концу года активность злоумышленников традиционно возрастает».

С развёрнутой версией отчёта «Лаборатории Касперского» можно ознакомиться на сайте securelist.ru.