Смартфоны Huawei без сервисов Google заняли 10 % российского рынка

Аналитики «М.Видео-Эльдорадо» проанализировали спрос на смартфоны китайских производителей на рынке России за первые девять месяцев этого года. Об этом сообщило издание CNews, отмечая, что в штучном выражении устройства китайских брендов заняли 57 % отечественного рынка.

Специалисты установили, что 30 % от общего числа проданных смартфонов приходится на долю китайской компании Huawei и принадлежащего ей бренда Honor. Кроме того, всего несколько месяцев потребовалось для того, чтобы доля смартфонов с Huawei Mobile Services (HMS) на российском рынке выросла до 10 %. Это говорит о том, что в отчётном периоде ассортимент Huawei и Honor пополнился новыми моделями, которые поставляются вместе с сервисами HMS, которые пришли на смену мобильным сервисам Google.

В настоящее время в России доступны около 20 устройств китайской компании, а также несколько разработанных Huawei сервисов, таких как магазин цифрового контента AppGallery, облако, браузер, сервис для бесконтактных платежей, аудио- и видеопроигрыватели и др. В первом квартале 2020 года смартфонов с HMS было не так много, поскольку большая часть аппаратов с собственной экосистемой Huawei поступила на отечественный рынок во втором квартале. В третьем квартале ассортимент пополнился несколькими моделями, а аппараты Honor 9S и Honor 9A в этом периоде вошли в топ-10 самых продаваемых в России смартфонов.

По оценке специалистов «М.Видео-Эльдорадо», в период с января по сентябрь 2020 года российский рынок смартфонов составил около 23 млн устройств, что на 6,5 % больше по сравнению с показателем за аналогичный отрезок времени в прошлом году.

В «М.Видео-Эльдорадо» прирост составил 31 %. В общей сложности за отчётный период было реализовано около 13 млн смартфонов. На долю китайских брендов пришлось 57 % от общего объёма продаж. Honor, Huawei и Xiaomi стали самыми популярными производителями и вместе заняли 48 % российского рынка смартфонов. Доля BBK Electronics, которая владеет брендами oppo, vivo, OnePlus и Realme, составила 4,5 %, а на долю ZTE пришлось 2,5 % рынка.