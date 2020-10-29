Apple увеличила заказы на лидары в связи с высоким спросом на iPhone 12 Pro

Спрос на смартфоны iPhone 12 Pro среди потребителей оказался настолько высоким, особенно в США, что компания Apple решила увеличить заказы на чипы вертикально излучающих лазеров (VCSEL) для лидаров, которые имеются в этой модели. Об этом сообщило тайваньское изданию DigiTimes со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, сроки доставки по предварительным заказам на iPhone 12 Pro выросли до 2–3 недель, в то время как модель iPhone 12 поставляется в течение 2–3 дней с момента регистрации заказа.

Похоже, что популярность модели iPhone 12 Pro стала для Apple сюрпризом, поскольку, как сообщается, компания подготовила больше запасов более доступного смартфона iPhone 12‌, полагая, что спрос на 6,1-дюймовую модель начального уровня будет выше.

Исходя из показателей продаж iPhone 12 Pro поставщики считают, что повышенный спрос на чипы VCSEL, а также на 3D-датчики Face ID сохранится ещё какое-то время после того, как Apple начнёт поставки 6,7-дюймового iPhone 12 Pro Max. Оформить на него предзаказ можно будет с 13 ноября.

В связи с этой тенденцией компания Win Semiconductor из Тайваня, занимающаяся производством чипов VCSEL, улучшила прогнозы по финансовым показателям на четвёртый квартал, которые, по её словам, будут лучше, чем в предыдущем квартале.