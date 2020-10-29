RDR 2, DOOM Eternal, Death Stranding и другие со скидками до 85 %: в Steam началась хэллоуинская распродажа

Распродажи в честь Хэллоуина уже довольно давно стартовали в PS Store, Epic Games Store и GOG, а сейчас пришла очередь самого популярного сервиса цифровой дистрибуции на ПК. Речь, конечно же, о Steam, где началась аналогичная акция. Скидки в рамках мероприятия достигают 85 %. Оно завершится 2 ноября, в 21:00 по московскому времени.
На распродаже в магазине Valve представлены далеко не только хорроры, хотя их тоже хватает. Подешевели и многие блокбастеры других жанров, в число которых входят Red Dead Redemption 2, DOOM Eternal, Death Stranding, Mortal Kombat 11 и другие.
Некоторые акционные предложения перечислены ниже (все цены указаны в рублях):
- Alien: Isolation — 342;
- Resident Evil 2 — 639;
- Black Mesa — 209;
- Hades — 372;
- Red Dead Redemption 2 — 1674;
- Mortal Kombat 11 — 414;
- Death Stranding — 2449;
- Resident Evil 3 — 999;
- Control Ultimate Edition — 1119;
- Call of Cthulhu — 329;
- Code Vein — 719;
- Resident Evil 7 Biohazard — 329;
- Remnant: From the Ashes — 648;
- Hunt: Showdown — 674;
- CARRION — 348.
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