RDR 2, DOOM Eternal, Death Stranding и другие со скидками до 85 %: в Steam началась хэллоуинская распродажа

Распродажи в честь Хэллоуина уже довольно давно стартовали в PS Store, Epic Games Store и GOG, а сейчас пришла очередь самого популярного сервиса цифровой дистрибуции на ПК. Речь, конечно же, о Steam, где началась аналогичная акция. Скидки в рамках мероприятия достигают 85 %. Оно завершится 2 ноября, в 21:00 по московскому времени.

На распродаже в магазине Valve представлены далеко не только хорроры, хотя их тоже хватает. Подешевели и многие блокбастеры других жанров, в число которых входят Red Dead Redemption 2, DOOM Eternal, Death Stranding, Mortal Kombat 11 и другие.

Некоторые акционные предложения перечислены ниже (все цены указаны в рублях):