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Blizzard огласила новую дату выхода расширения Shadowlands для World of Warcraft — 24 ноября

Исполнительный продюсер World of Warcraft Джон Хайт (John Hight) на официальном сайте многопользовательской ролевой игры Blizzard Entertainment объявил новую дату выхода расширения Shadowlands.

Напомним, релиз восьмого дополнения к World of Warcraft ожидался 27 октября, однако в начале месяца Blizzard Entertainment посчитала нужным отложить премьеру на неопределённый срок.

Как стало известно, отныне выход World of Warcraft: Shadowlands намечен на 23 ноября текущего года. На территории России запуск состоится 24 ноября в 2:00 по московскому времени.

По словам Хайта, перенос позволил коллективу как следует отполировать Shadowlands в целом и контент для высокоуровневых игроков в частности, включая систему сражений, наград и ковенантов.

«Теперь команда отлично подготовлена к тому, чтобы закончить всё до 23 ноября. Как и обычно, мы нацелены работать вместе с вами над улучшением игры до тех пор, пока вы в неё играете», — заверил Хайт.

В Blizzard Entertainment также анонсировали, что предваряющее запуск Shadowlands игровое событие — вторжение Плети в Азерот — пройдёт 10 ноября, а уже 8 декабря в расширении начнётся первый рейд («Замок Нафрия»).

В Shadowlands разработчики обещают возможность узнать о судьбе легендарных героев мира Warcraft, вступить в союз с одним из четырёх ковенантов и сразиться с силой, угрожающей всей Вселенной.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Анонс, Моды, патчи, дополнения,
Теги: world of warcraft: shadowlands, blizzard entertainment
world of warcraft: shadowlands, blizzard entertainment
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