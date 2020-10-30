Глава студии-разработчика Cyberpunk 2077 извинился перед сотрудниками за свои «унизительные и пагубные» слова о сверхурочных

Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier) у себя в микроблоге опубликовал письмо, которое президент CD Projekt Адам Кичиньский (Adam Kicinski) разослал сотрудникам после своего недавнего заявления о переработках.

Напомним, в разговоре с инвесторами после третьего переноса Cyberpunk 2077 Кичиньский обмолвился, что ситуация со сверхурочными в студии «не так уж и плоха» и никогда таковой не была.

Как передаёт Шрайер, спустя несколько часов после выступления Кичиньский посчитал нужным в отдельном письме лично объясниться и извиниться перед сотрудниками за сказанное.

Here's CD Projekt Red co-CEO Adam Kiciński talking to investors about crunch yesterday (left) and him apologizing to his employees for those comments today in an email obtained by Bloomberg News (right). Quite a turnaround pic.twitter.com/YaYNtPDphY — Jason Schreier (@jasonschreier) October 29, 2020

Если верить Кичиньскому, в рамках своего разговора с инвесторами руководитель вообще не хотел касаться темы переработок, но всё равно это сделал, причём в «унизительной и пагубной манере».

«Мне нечего сказать в свою защиту. Моё высказывание было не просто прискорбным, но откровенно плохим. За это я прошу вас принять мои самые искренние и честные извинения», — написал Кичиньский.

Ранее стало известно, что в результате третьего переноса разработчикам Cyberpunk 2077 начали приходить угрозы расправой. Впрочем, это далеко не первый и наверняка не последний подобный случай.

Релиз Cyberpunk 2077 ожидается 10 декабря на PC, PS4, Xbox One, а также в сервисах GeForce Now и Google Stadia. Несмотря на выход в текущем году, игра не сможет претендовать на награды The Game Awards 2020.