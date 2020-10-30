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Пользователи WhatsApp ежедневно отправляют более 100 млрд сообщений

Facebook похвасталась новыми достижениями WhatsApp. В мессенджере ежедневно пересылается более 100 миллиардов сообщений. Об этом представители сервиса рассказали Techcrunch. Ранее мессенджер достигал подобных показателей только в канун нового года.

Carsten Rehder, DPA

Carsten Rehder, DPA

Как отмечает издание, объём отправляемых сообщений удвоился с 2014 года. Тогда мессенджером пользовались менее 500 млн человек, и пересылалось около 50 миллиардов сообщений ежедневно. Сейчас у WhatsApp насчитывается около двух миллиардов пользователей. 

«В этом году мы полагались на обмен сообщениями больше, чем когда-либо. Это было нужно, чтобы сохранять связь с нашими близкими и вести свои дела. Мы гордимся тем, что WhatsApp может ежедневно доставлять более 100 миллиардов сообщений», — заявил глава сервиса Уилл Кэткарт (Will Cathcart).

В середине октября разработчики WhatsApp пообещали добавить функцию аудио- и видеозвонков в десктопную версию сервиса. Точные даты запуска не называются, но анонимный источник заявил, что компания уже занимается их тестированием.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Социальные сети,
Теги: whatsapp, мессенджеры, коммуникации
whatsapp, мессенджеры, коммуникации
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