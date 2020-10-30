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Gigabyte и Sapphire представили Radeon RX 6800 и RX 6800 XT в эталонном исполнении

Компании Gigabyte и Sapphire представили референсные варианты видеокарт Radeon RX 6800 и RX 6800 XT. В действительности данные решения спроектированы и произведены AMD, а партнёры компании лишь ответственны за их реализацию под собственными брендами и в своих фирменных упаковках.

Gigabyte подтвердила, что будет заниматься реализацией обеих моделей — Radeon RX 6800 и RX 6800 XT. Обе карты построены на базе графического процессора Navi 21, оснащены 16 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6, а также 128 Мбайт буферной памяти Infinity Cache.

Главное различие между моделями заключается в количестве исполнительных блоков (Compute Unit, CU) графического процессора. Чип старшей версии оснащён 72 CU, а младший вариант имеет 60 исполнительных блоков. Кроме того, для GPU старшей версии заявлена Game-частота в 2015 МГц, для чипа младшей модели — 1815 МГц. Максимальная частота в Boost-режиме старшей версии сможет достигать 2250 МГц, у младшей — до 2150 МГц.

Другим различием является уровень энергопотребления. Для младшей версии заявлен более низкий TDP в 250 Вт, для старшей — 300 Вт. Старшая модель чуть крупнее в размерах и займёт в компьютерном корпусе 2,5 слота расширения.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Компания Sapphire тоже готовится выпустить в продажу две референсные модели: Radeon RX 6800 16GB (21305-01-20G) и Radeon RX 6800 XT 16GB (21304-01-20G).

Обе используют эталонный дизайн AMD и не имеют каких-то характерных отличий. Гокнконгский производитель поделился множеством фотографий видеокарт, демонстрирующих их внешние особенности.

Например, можно отметить разницу в толщине старшей и младшей версии. Если Radeon RX 6800 XT займёт 2,5 слота расширения в корпусе, то Radeon RX 6800 использует двухслотовое исполнение.

Какой-либо визуальной разницы между бэкплейтами видеокарт не наблюдается.

Зато заметен разный цвет логотипа Radeon на кожухе системы охлаждения. У старшей версии он прозрачно-белый, у младшей — красный. Можно предположить, что у Radeon RX 6800 XT будет реализована RGB-подсветка.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

К сожалению, производители не указывают стоимость своих новинок, но известны рекомендации AMD. Модель Radeon RX 6800 XT должна стоить $649, версия Radeon RX 6800 — в $579. Обе видеокарты ожидаются в продаже с 18 ноября.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: radeon rx 6800 xt, radeon rx 6800, gigabyte, sapphire, amd, видеокарты, navi 21
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