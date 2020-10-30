Игровая гарнитура Genesis Neon 600 RGB с качественным звуком стоит $40

Бренд Genesis в ближайшие дни начнёт продажи проводной гарнитуры игрового уровня Neon 600 RGB, обеспечивающей высокий уровень комфорта во время многочасового ношения.

Новинка относится к накладному типу. 50-миллиметровые излучатели с неодимовыми магнитами формируют качественную аудиокартину с насыщенными низкими частотами. Имеется всенаправленный микрофон на регулируемой штанге.

На внешней стороне чашек предусмотрена многоцветная подсветка с девятью режимами работы. Кроме того, на корпусе наушников находятся органы управления, позволяющие в числе прочего регулировать уровень громкости.

Заявленный диапазон воспроизводимых частот простирается от 20 Гц до 20 кГц. Для подключения к компьютеру применяется кабель в оплётке с разъёмом USB и двумя стандартными 3,5-миллиметровыми коннекторами.

Гибкое оголовье адаптируется под голову пользователя, а амбушюры из качественной кожи обеспечивают отличное прилегание. Наушники выполнены в классическом чёрном цвете.

Приобрести игровую гарнитуру Genesis Neon 600 RGB можно будет по ориентировочной цене 40 долларов США.