Их не догонят: в сентябре Китай выпустил два миллиарда литиевых аккумуляторов

Одной из областей, в которых Китай считает себя мировым лидером, является производство литийсодержащих аккумуляторов. Это подтверждают свежие данные, опубликованные Министерством промышленности и информационных технологий Китая. Только за сентябрь в стране выпущено без малого два миллиарда литиевых аккумуляторов (1,99 млрд), что на 26,6 % больше, чем в сентябре прошлого года. Производство выросло более чем на четверть. Пошли в отрыв.

Производство литиевых аккумуляторов в Китае в период с января по сентябрь включительно выросло за год на 7,8 % и составило 12,57 млрд штук. Также за первые девять месяцев 2020 года в годовом отношении выросло производство свинцово-кислотных аккумуляторов: на 12,9 % — до 161,092 кВ·А. А вот производство обычных батарей/батареек за девять месяцев текущего года сократилось на 1,2 % — до 29,32 млрд штук.

Впрочем, сентябрь благоволил даже батарейкам, спрос на которые, вероятно, подогревается по мере приближения новогодних праздников. Так, в годовом отношении выпуск батареек в сентябре вырос на 7,8 % и составил 3,86 млрд единиц. Производство свинцово-кислотных аккумуляторов в сентябре тоже выросло — на 25,2 % — и достигло 22,602 кВ·А.

С января по сентябрь выручка предприятий по производству аккумуляторов по всей стране составила 532,59 млрд юаней ($79,64 млрд), что на 4,8 % меньше, чем годом ранее, а общая прибыль составила 26,74 млрд юаней ($4 млрд), что на 8,3 % больше, чем в предыдущем году. Эти данные свидетельствуют, что в среднем аккумуляторы/батарейки дорожают, что неудивительно, поскольку доля литийсодержащих аккумуляторов растёт.