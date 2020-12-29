Флагманский смартфон Realme Koi с чипом Snapdragon 888 предстал на «живых» снимках

На прошлой неделе сообщалось, что китайская компания Realme в первом квартале нового года анонсирует флагманский смартфон под названием Koi. Теперь в распоряжении сетевых источников оказались новые данные об этом мощном аппарате и его «живые» фотографии.

Известно, что «мозгом» новинки послужит процессор Qualcomm Snapdragon 888. Он содержит восемь вычислительных ядер с частотой до 2,84 ГГц и высокопроизводительный графический ускоритель Adreno 660. В состав изделия также входит модем Snapdragon X60 5G.

На фотографиях видно, что смартфон оборудован тройной камерой. Её оптические элементы и вспышка заключены в прямоугольную область с закруглёнными углами. Разрешение основного датчика составляет 64 млн пикселей.

У аппарата не просматривается сканер отпечатков пальцев — вероятно, соответствующий сенсор будет интегрирован в область дисплея. Разрешение последнего составит не ниже Full HD+.

Сообщается, что в аппарате будет реализована технология сверхбыстрой подзарядки UltraDART мощностью 125 Вт. Эта система позволяет полностью зарядить аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч за 20 минут.

Среди прочего упомянуты 12 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 256 Гбайт. Цена ожидается на уровне 770 долларов США.