Apple приписывают намерение выпустить раскладушку iPhone с гибким экраном

Компания Apple, по сообщениям сетевых источников, планирует выпустить смартфон iPhone с гибким дисплеем в стиле Samsung Galaxy Z Flip. Более того, прототипы такого аппарата якобы уже проходят тестирование.

Речь идёт об устройстве в формате раскладушки, у которого гибкий экран будет складываться внутрь корпуса. Утверждается, что соответствующие панели Apple планирует закупать у Samsung.

Сборка новинки будет поручена компании Foxconn. Правда, на рынке раскладушка iPhone появится не скоро: анонс ожидается в лучшем случае в сентябре 2022 года. Не исключается также, что продажи будут отложены до 2023-го.

По слухам, Apple ещё полностью не определилась с оснащением новинки. В частности, решается вопрос о характеристиках ключевого компонента аппарата — гибкого экрана.

Нужно отметить, что информация о подготовке смартфонов Apple с гибким дисплеем появляется далеко не в первый раз. Компания уже патентует различные разработки в данной сфере, в частности, специальное защитное покрытие.

По подсчётам Counterpoint Technology Market Research, в текущем году по всему миру было отгружено около 2,8 млн смартфонов с гибким экраном. Бесспорным лидером рынка является Samsung с долей около 73 %.