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Китайская Innosilicon представила графические процессоры FANTASY, которые «не хуже», чем у AMD и NVIDIA

Китайская компания Innosilicon — один из крупнейших в мире специалистов по ASIC и системам для майнеров — своеобразно поздравила всех с наступающим Новым годом. Компания сообщила, что вскоре начнёт поставки дискретных видеокарт на графических процессорах FANTASY. Это будут решения для ЦОД «не хуже» предложений AMD и NVIDIA. Но подробностей разработчик пока не сообщил.

Графические процессоры Innosilicon FANTASY впервые представлены месяц назад на первой в Китае всемирной конференции 5G. Конференция прошла в Гуанчжоу с 26 по 28 ноября. По словам компании, «первый в Китае графический процессор для центров обработки данных, продемонстрированный INNOSILICON, оказался в центре внимания и стал важной вехой в технологическом прорыве в основных приложениях 5G».

«Процессор FANTASY идеально оптимизирован для графических приложений для обработки больших данных, таких как многосерверный облачный рабочий стол, облачные игры, облачный офис и т. д. Графический процессор FANTASY для центра обработки данных обеспечивает развертывание инфраструктуры 5G с использованием самых передовых инноваций SOC, таких как чиплет и высокоскоростная графическая память GDDR6», — говорится в пресс-релизе Innosilicon.

Если убрать из пресс-релиза всю «воду», то речь идёт о GPU на базе высокопроизводительных графических ядер BXT компании Imagination. Новые графические ядра Imagination представила в октябре этого года, и Innosilicon договорилась с ней об использовании самых мощных из предложенных ядер в составе GPU и дискретных видеоадаптеров для рынка высокопроизводительных вычислений. Ждём подробностей!

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: innosilicon, imagination technologies, gpu, видеокарты
innosilicon, imagination technologies, gpu, видеокарты
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