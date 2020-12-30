Смартфон Xiaomi Mi 11 впервые попал на разборку

На днях дебютировал смартфон Xiaomi Mi 11 — первый в мире аппарат на флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 888. И вот теперь умельцы изучили внутреннее строение этого мощного устройства.

Оснащение новинки включает 6,81-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением QHD+. Частота обновления этой панели достигает 120 Гц. Во фронтальной части установлена 20-мегапиксельная камера. Тыльная камера имеет конфигурацию 108 + 13 + 5 млн пикселей.

Как показало вскрытие, разработчики новинки уделили пристальное внимание компоновке аппарата. Модули основной камеры формируют структуру в виде буквы «Г».

Отмечается, что создатели оснастили устройство высокоэффективной системой охлаждения. При высокой нагрузке температура фронтальной и тыльной частей аппарата составляет около 40 градусов Цельсия. Однако говорится, что при удалении медной фольги и специальных теплоотводящих вставок температура процессора вполне могла бы превышать 80 градусов.

Однако выявлены и недостатки конструкции. В частности, сообщается, что в составе тыльной панели аппарата применяется пластик.

Вскрытие показало, что аккумуляторная батарея ёмкостью 4600 мА·ч произведена компанией Sunwoda Electronics Co Ltd.

Более подробно с характеристиками новинки можно ознакомиться в нашем материале.