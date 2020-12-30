Xiaomi случайно раскрыла, что Qualcomm готовит пару 5-нм процессоров среднего уровня

Ранее в этом месяце Qualcomm провела ежегодную конференцию Snapdragon Summit, на которой был представлен флагманский чипсет Snapdragon 888. Первым телефоном на базе нового чипа стал Xiaomi Mi 11, представленный в понедельник. После запуска устройства Xiaomi поделилась исходным кодом ядра операционной системы смартфона, где была обнаружена информация о двух ещё не анонсированных чипсетах Qualcomm.

Судя по этим данным, они имеют кодовые имена Shima и Yupik, и будут предназначаться для смартфонов средней ценовой категории.

Пока это вся подтверждённая информация, однако надёжные источники проливают немного света на устройство процессора Shima. Предполагается, что он будет содержать восемь процессорных ядер, четыре из которых будут иметь архитектуру Cortex-A78, а остальные четыре будут ядрами Cortex-A55. В качестве GPU будет использован Adreno 660. Судя по всему, что этот чипсет составит конкуренцию Exynos 1080. К слову, новые чипы будут производиться по 5-нм техпроцессу Samsung.

Ожидается, что Shima и Yupik будут анонсированы в ближайшие месяцы. Аналитики считают, что Qualcomm отнесёт их к серии Snapdragon 7xx.