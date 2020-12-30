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Tesla поспорит в суде с сайтом, который написал о низком качестве Model 3 китайской сборки

На прошлой неделе китайский ресурс PingWest сообщил о том, завод Tesla в Шанхае из-за стремления достичь намеченных производственных показателей пренебрегает качеством выпускаемых электромобилей, используя для их сборки бракованные детали.

Bloomberg

Bloomberg

Также со ссылкой на инсайдеров было рассказано о тяжёлых условиях труда, высокой интенсивности работы на сборке и большой доле ручного труда. Публикация PingWest резко разнится с тем, что рассказывает о своей шанхайской гигафабрике сама компания.

Тао Линь (Tao Lin), вице-президент Tesla China по внешним связям, в своём посте в социальной сети Weibo назвал публикацию «возмутительной» и пригрозил привлечь PingWest к судебной ответственности за распространение ложной информации.

На этой неделе компания Tesla выступила с опровержением публикации PingWest, сославшись на исследование по качеству JD Power 2020 China New Energy Vehicle Experience Index Study, проведенное в сентябре этого года.

Согласно данным JD Power, автомобили Tesla, произведенные на фабрике Shanghai Gigafactory, являются одними из самых качественных на рынке Китая, уступая только автомобилям стартапа NIO.

«Tesla Model 3 пользуется спросом у китайских потребителей, так как её дизайн и характеристики превзошли их ожидания во многих аспектах, — сказал Джефф Кай (Jeff Cai), генеральный менеджер по производству автомобильных продуктов JD Power China. — Что касается опыта вождения и цифровой связи, у производителей обычных автомобилей теперь есть чему поучиться у производителей умных электромобилей, таких как Tesla».

Ресурс PingWest, основанный в 2012 году, на 6,7 % принадлежит газете UCWeb, которая, в свою очередь, контролируется холдингом Alibaba Group Holding.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: tesla, tesla model s, гигафабрика, электромобиль, шанхай
tesla, tesla model s, гигафабрика, электромобиль, шанхай
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