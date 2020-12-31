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Биткоин подорожал до $29 000 и не собирается останавливаться

В четверг биткоин превысил отметку в $29 000, достигнув нового рекордного рубежа в последний день 2020 года и не показывая никаких признаков замедления стремительного декабрьского роста. Крупнейшая криптовалюта выросла в цене до $29 292, а затем немного снизилась до $28 972 по состоянию на 6:30 мск. В декабре курс биткоина вырос почти на 50 %, что является самым большим ежемесячным приростом криптовалюты с мая 2019 года.

Nicolas Economou/NurPhoto/Getty Images

Nicolas Economou/NurPhoto/Getty Images

«Ключевым в этом ралли является то, что оно продолжалось в течение нескольких недель», — отметил Мэтт Лонг (Matt Long), глава отдела дистрибуции и основных продуктов криптовалютной брокерской компании OSL в Гонконге.

Биткоин в этом году вырос в цене в четыре раза на фоне глобальной пандемии коронавируса, в то время как индекс Bloomberg Galaxy Crypto Index, отслеживающий крупнейшие цифровые валюты, увеличился примерно на 280 %, поскольку конкурирующие токены, такие, как Ethereum, тоже стали дороже.

На фоне стремительного роста биткоина мнение экспертов по поводу использования его для заработка хедж-фондами разделились. «На мой взгляд, многие вещи проходят проверку, в том числе роль биткоина в финансах и как средства сбережения, — сказал Виджай Айяр (Vijay Ayyar), руководитель отдела развития бизнеса криптобиржи Luno в Сингапуре. — Биткоин — теперь реальная альтернатива». По его мнению, стремительный рост биткоина в декабре говорит о том, что он «близок к вершине».

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Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика,
Теги: биткоин, криптовалюта, цифровая валюта, финансы
биткоин, криптовалюта, цифровая валюта, финансы
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