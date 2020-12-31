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В России разработают сверхтяжёлую ракету, которая сможет доставить 27 тонн груза на орбиту Луны

Как сообщила госкорпорация «Роскосмос», 15 декабря ею был заключён государственный контракт с Ракетно-космическим центром «Прогресс» на выполнение опытно-конструкторских работ по разработке ключевых элементов и технологий создания космического ракетного комплекса сверхтяжёлого класса.

Роскосмос

Роскосмос

Результатом этого контракта должен стать технический проект космического ракетного комплекса с ракетой-носителем сверхтяжёлого класса (РН СТК) и разгонным блоком. В настоящее время руководить работами в этом направлении назначен главный конструктор ракеты-носителя «Союз-5» РКЦ «Прогресс» Александр Черевань.

Специалистами РКЦ «Прогресс», как сообщается, уже выполнен эскизный проект, в рамках которого определены основные технические характеристики «сверхтяжа», проработаны варианты сборки ракеты, в том числе, на универсальном стартовом комплексе с использованием мобильного комплекса сборки и обслуживания.

Роскосмос

Роскосмос

В настоящее время предполагаемая масса выводимой на низкую околоземную орбиту полезной нагрузки составляет от 125 до 147 тонн (в зависимости от варианта ракеты-носителя), а на орбиту Луны машина сможет доставить до 27 тонн. Технический проект на космический ракетный комплекс сверхтяжёлого класса, как значится в контракте, должен быть разработан и представлен на рассмотрение в «Роскосмос» уже в 2021 году.

Напомним: сейчас в России разрабатываются сверхтяжёлые ракеты-носители «Енисей» и «Дон». Например, в марте 2018 года «Энергия» получила от «Роскосмоса» заказ на создание эскизного проекта ракетного комплекса сверхтяжёлого класса «Енисей» на сумму 1,6 млрд рублей. Эта ракета должна быть гораздо дешевле американской Space Launch System (SLS).

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Рубрики: Новости Hardware, космос, российская наука и промышленность,
Теги: роскосмос, прогресс, сверхтяжёлая, луна, ракета-носитель
роскосмос, прогресс, сверхтяжёлая, луна, ракета-носитель
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