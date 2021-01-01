В китайской социальной сети Weibo опубликовано изображение, на котором якобы запечатлён фигурировавший уже в слухах смартфон Xiaomi Mi 11 Pro в двух разных цветах. Напомним: сегодня в продажу поступила стандартная версия Xiaomi Mi 11, при этом производитель даже не анонсировал Xiaomi 11 Pro — презентация последнего ожидается в феврале.

Источники утверждают, что в смартфоне будет совсем другой набор камер. В этом плане Xiaomi Mi 11 действительно не удивил: аппарат получил обычный набор модулей с разрешением 108, 13 и 5 Мп, без камеры с оптикой-перископом. Xiaomi Mi 11 Pro должен обзавестись четырьмя модулями, включая камеру с перископом. Похожая комбинация использовалась в прошлогоднем смартфоне Xiaomi Mi 10 Ultra. Рендер говорит о 120-кратном масштабировании (очевидно, цифровом).

Также сообщается, что дисплей Mi 11 Pro будет поддерживать частоту обновления 120 Гц, преобразование SDR в HDR, технологию прорисовки промежуточных кадров MEMC и масштабирование видео с помощью ИИ. Кроме того, смартфон должен получить поддержку ещё более скоростной зарядки, чем Xiaomi Mi 11.

При этом Xiaomi Mi 11 Pro якобы получит абсолютно такой же дисплей, что и Xiaomi Mi 11, и это касается не только характеристик, но и фронтальной камеры в левом верхнем углу экрана. Ранее сообщалось, что модель Xiaomi Mi 11 Pro будет оснащена подэкранной фронтальной камерой третьего поколения, разработанной Xiaomi. Эта технология использует особое расположение пикселей и переработанную схему управления пикселями, увеличивающую пропускание света. Якобы это позволяет добиться почти такого же качества фотографий, что и с обычной фронтальной камерой.

Однако в реальности ключевым отличием Mi 11 от Mi 11 Pro станет, похоже, улучшенная тыльная камера, хотя подробностей о ней пока не сообщается за исключением сообщений о мощном зуме и использовании объектива с перископом.