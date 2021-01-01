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Google скоро отключит возможность переноса медиатеки из Play Music в YouTube Music

В начале декабря 2020 года мобильное приложение и сайт Google Play Music перестали работать у пользователей во всём мире. На замену сервису пришёл YouTube Music и вчера был последний день, когда компания давала возможность перенести свою медиатеку на новую площадку. Однако возможность ещё есть, поэтому стоит поторопиться.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

На данный момент, если зайти на сайт или в мобильное приложение Google Play Music, вам будет предложено перенести аккаунт на YouTube Music. Как передаёт портал 9to5Google крайним сроком для переноса своих песен компания Google объявляла декабрь 2020-го, однако на 1 января 2021 года такая возможность по-прежнему есть, но это не отменяет того, что она может пропасть в любой момент.

При переносе аккаунта будут скопированы не только ваши песни, альбомы, плейлисты, но и ещё ваш «цифровой аватар» с музыкальными предпочтениями, который используется для работы алгоритмов рекомендаций. Также вы можете скачать фонотеку в архиве — можно будет получить её по прямой ссылке, которая поступит на электронную почту или сохранить на облачное хранилище (Google Диск, OneDrive, Box и DropBox). Тут речь идёт о купленных композициях, а не о тех, которые были добавлены в рамках подписки. Можно также удалить историю рекомендаций или всю фонотеку разом.

Если не перенести медиатеку или не сохранить её, тогда все композиции из неё будут удалены автоматически, как только сервис полностью прекратит свою работу. В дополнении к закрытию сервиса Play Music компания Google также объявила о грядущих изменениях, связанных с покупкой музыки в онлайн-магазине Play Маркет — об этом стало известно в августе.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, программное обеспечение, ПО для мобильных устройств, Утилиты для работы с сетью, Приложения для Android, Приложения для iOS,
Теги: play music, youtube music, перенос
play music, youtube music, перенос
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