Microsoft выпустила обновление для удаления Flash Player из Windows 10

Как сообщалось ранее, 31 декабря 2020 года компания Adobe официально прекратила поддержку Flash Player. Разработчики из Microsoft не остались в стороне от этого события и уже подготовили специальный патч для Windows 10 под названием «Обновление для удаления Adobe Flash Player», после установки которого мультимедийная платформа Adobe будет полностью убрана из ОС.

В настоящее время упомянутый патч является опциональным и доступен через каталог обновлений. Это означает, что обновление для удаления Flash Player не распространяется принудительно и пользователям необходимо самостоятельно найти и установить его. Источник говорит о том, что этот патч в ближайшие несколько недель станет доступен для загрузки через Центр обновлений Windows и службу Windows Server Updates Services (WSUS). Скорее всего, позднее он станет частью пакета накопительных обновлений для Windows 10.

Единственная цель этого обновления заключается в удалении Flash Player из Windows 10, но и здесь не обошлось без нюансов. Согласно имеющимся данным, патч удаляет Flash Player только из панели управления, убирая все следы его присутствия из программной платформы. Однако обновление никак не влияет на браузеры и версии Flash Player, которые были загружены и установлены пользователем самостоятельно. Например, обновление Microsoft не удаляет версии Flash Player PPAPI и NPAPI, если они были ранее установлены самим пользователем.

Также известно о планах Microsoft по удалению Flash Player из своего фирменного браузера Edge. Ожидается, что это произойдёт после выпуска следующего планового обновления для веб-обозревателя уже в этом месяце.