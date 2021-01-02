Первые тесты Snapdragon 888: производительность на уровне Apple A13, но энергопотребление на 65 % выше, чем у Snapdragon 865

Qualcomm активно продвигает 5-нм чип Snapdragon 888, который обещает значительные преимущества по сравнению со Snapdragon 865. Xiaomi была первым из крупных производителей, выпустивших смартфон на базе SD 888. Поскольку Mi 11 уже доступен в Китае, первые тесты телефона уже имеются. И, похоже, последняя флагманская однокристальная система Qualcomm оказалась не очень эффективной.

На Weibo опубликованы результаты различных тестов розничной версии Mi 11, включая Geekbench, GFXBench, AnTutu, SPECInt, 3DMark, PUBG: Mobile и Genshin Impact. Эти результаты были сопоставлены и проанализированы каналом Golden Reviewer на YouTube. И если говорить о производительности, Snapdragon 888 явно показывает прекрасный прирост по сравнению со Snapdragon 865 и даже превосходит Apple A13 Bionic в Geekbench.

Но, хотя чистая производительность определённо лучше, Qualcomm, похоже, достигла этого за счёт снижения энергоэффективности. Во-первых, в AnTuTu результаты показывают резкое повышение температуры во время теста — на 12 °C при потере заряда батареи на 4 % за время тестирования. Снижение заряда, быть может, ожидаемое, но большинство современных флагманов показывают повышение температуры только на 4–5 °C. Например, даже Mi 10 Pro не показывает такого аномального поведения.

Тест SPECint на Cortex-X1 Big Core с тактовой частотой 2,84 ГГц показывает на 26 % более высокую производительность, чем Cortex-A77 в Snapdragon 865 при тех же тактовых частотах, но энергопотребление при этом возросло до 3,35 Вт — на колоссальные 65 %. Snapdragon 865 в одноядерном режиме потребляет всего 2,03 Вт, а злополучный Exynos 990 — 3,8 Вт.

Что касается производительности других ядер в том же тесте, то Cortex-A78 в Snapdragon 888 с тактовой частотой 2,42 ГГц предлагает увеличение производительности на 7 % по сравнению с Cortex-A77 в SD 865. Но при этом потребление энергии снова оказалось выше — 1,88 Вт. То есть на 25 % больше, чем 1,5 Вт у SD 865.

Более высокое энергопотребление означает бо́льшую вероятность троттлинга. При этом результаты в обычных задачах, а не в бенчмарках, могут быть не такими уж плохими. Например, рецензент отметил, что в PUBG: Mobile при настройках HDR+ телефон потреблял ток от 0,8 до 1 А и мог постоянно поддерживать стабильные 60 к/с, не выделяя при этом большого количества тепла. Заряд батареи снизился с 86 % до 77 % примерно через 30 минут игры. Судя по этим цифрам, общая потребляемая мощность составляет от 3,2 до 4 Вт, что примерно соответствует показателям Snapdragon 865.

Стресс-тест 3DMark Wild Life тоже не показал каких-либо заметных улучшений по сравнению с Mi 10 Pro. А вот Genshin Impact оказалась слишком сложной игрой для Mi 11: устройство разогрелось за 10 минут до 50 °C, а количество кадров в секунду упало с 60 до примерно 30 из-за троттлинга.

Первоначальные результаты, похоже, не рисуют радужной картины в отношении новейшей однокристальной системы Qualcomm, и, в частности, в отношении Mi 11. Однако всё может зависеть от устройства и со временем показатели могут быть улучшены в результате обновления прошивки и драйверов. Также, возможно, некоторые улучшения принесёт международная версия Mi 11.