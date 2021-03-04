3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиакустика, домашний кинотеатр, ресиверыСаундбары Sony с системой Dolby Atmos: е...
Новости Hardware

Саундбары Sony с системой Dolby Atmos: еще ближе к кинотеатру

На правах рекламы

Технология Dolby Atmos, впервые внедрённая в 2012 году, совершила незаметную революцию в мире домашнего звука. Стандарты Dolby, существовавшие до неё, опирались на каналы и расположение колонок — то есть полноценно могли быть применены только в кинотеатрах либо комнатах, специально оборудованных под домашний кинотеатр в полноценном понимании этого словосочетания. Dolby Atmos же опирается на виртуальную «карту» звуков и автоматически распределяет источники согласно положению, заданному звукорежиссёром — локализация задана в трёхмерном пространстве. И в каждом конкретном случае опора ведётся на звуковую схему аудиосистемы, какая бы она ни была (даже обычное стерео), что позволяет применять стандарт полноценно даже на смартфонах — конечно, с соответствующими ограничениями по качеству результата. В саундбарах, предлагающих схемы вплоть до 9.1 ограничения минимальны.

Еще один стандарт, основанный на тех же «аудиообъектах» и игнорирующий количество колонок в аудиосистеме — DTS:X. Он, фактически, дублирует Dolby Atmos – а вдвоем они охватывают большинство фильмов, создаваемых в последние 6-7 лет. И оба они поддерживаются новой серией саундбаров Sony.

Sony HT-G700

Самый недорогой из новой серии саундбаров с поддержкой Dolby Atmos / DTS:X исполнен по схеме 3.1 — три средне/высокочастотных динамика расположены в самом саундбаре, беспроводной сабвуфер устанавливается отдельно. Суммарная мощность системы — 400 Вт, что позволяет наполнить звуком даже очень большую комнату.

Впрочем, своей номинальной схемой HT-G700, естественно, не ограничивается, предлагая симуляцию канала 7.1.2 с виртуальными тыловыми источниками звука. Для этого необходимо включить систему Immersive AE (Audio Enhancement) специальной кнопкой на пульте. Достигается эффект при помощи сразу двух технологий, использующий архитектуру помещения: Vertical Surround Engine посылает звук через потолок вам за спину, создавая вертикальную стену звука, а S-Force Front Surround обволакивает вас с боков, создавая иллюзию тыловых динамиков, расположенных в углах комнаты позади вас.

Центральный динамик при этом отдельно отвечает за четкость передачи голоса — особенно это критично для российских фильмов и сериалов, где актеры традиционно тренируют невнятность речи. Здесь желания включить субтитры, дублирующие речь на том же языке, не должна возникнуть.

Sony HT-G700 – компактный саундбар (980 × 64 × 108 мм), не требующий особых условий размещения и не захламляющий помещение проводами. Для передачи звука используется HDMI (ARC), есть второй HDMI, USB для обновления прошивки и оптический вход. Сабвуфер, повторимся, беспроводной, имеется и поддержка Bluetooth. Стоит Sony HT-G700 на официальном сайте прямо сейчас 39 990 рублей — по 15 марта действует скидка с обычной цены 49 990 рублей.

Sony HT-ZF9

Следующий по уровню саундбар в серии — тоже исполненный по схеме 3.1, но с большим количеством нюансов. К упомянутым уже вещам, вроде поддержки Dolby Atmos / DTS:X, беспроводного сабвуфера и иммерсивной симуляции системы 7.1.2 добавляется поддержка стандартов 4K HDR 18 Гбит/с и HDCP 2.2, что делает Sony HT-ZF9 совместимым со всеми актуальными форматами для домашним кинотеатров. Все прозвучит так, как и предполагалось авторами — со скидкой на формат пространства и несколько ограниченной звуковой схеме.

Также имеется цифровая система DSEE HX, которая повышает качество звучания источников с не самым высоким битрейтом — так что на HT-ZF9 можно рассчитывать и меломанам при прослушивании музыки с потоковых сервисов. Благо саундбар оснащен уже не только Bluetooth, но и Wi-Fi-модулем.

Суммарная мощность аудиосистемы составляет 400 Вт. Порты: HDM (ARC), оптический аудиовход, аналоговый вход (стерео mini), USB Type-A, Ethernet. Габариты без учета сабвуфера — 1000 × 64 × 99 мм. Вплоть до 15 марта Sony HT-ZF9 предлагается по цене 46 990 рублей. Далее цена вырастет до 64 990 рублей.

Sony HT-ST5000

Флагманская модель в этой серии, Sony HT-ST5000, уже предлагает полноценный канал 7.1.2 с выделенными фронтальными коаксиальными динамиками для высоких и низких частот, двумя динамиками, выведенными в верхнюю плоскость саундбара , конечно же, обязательным беспроводным сабвуфером. Суммарная мощность системы уже позволяет рассчитывать на озвучивание крупного зала. В небольшой же домашней комнате можно наслаждаться отличной детальностью даже на невысокой громкости. Более того, цифровой усилитель HX S-Master снижает искажения высоких частот (более 40 кГц).

Конечно же, на месте поддержка Dolby Atmos и DTS:X, система полностью «дружит» с форматами 4K HDR 18 Гбит/с и HDCP 2.2, доступно беспроводное подключение к телевизору, есть встроенный Wi-Fi с Chromecast и Spotify, а с помощью системы Bravia Sync одним пультом можно управлять и саундбаром, и телевизором. К слову, последняя функция предусмотрена для всех представленных в статье устройств.

Габариты Sony HT-ST5000 при этом остаются вполне разумными — 1180 × 80 × 145 мм. Портов — масса: три HDMI (в том числе и ARC, конечно), Ethernet, USB, аналоговый аудиовход / аудиовыход / ТВ. HDMI-кабель есть в комплекте у всех перечисленных саундбаров. Цена Sony HT-ST5000 составляет 81 999 рублей на официальном сайте в рамках акции, действующей до 15 марта включительно. Далее цена вырастет до 126 990 рублей.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Sennheiser решила отойти от выпуска потребительского аудио
Harman показала свежую домашнюю акустику под брендами JBL и Harman/Kardon
Samsung выпустила в России новые QLED 8K телевизоры по цене от 450 тыс. рублей
JBL представила портативную беспроводную колонку Charge 5 с большой батареей
Apple придумала «наушники», которые проигрывают музыку в уши и в череп
Sony представила дисплеи, которые заменят зелёные экраны при съёмках фильмов
Рубрики: Новости Hardware, акустика, домашний кинотеатр, ресиверы,
Теги: sony, саундбар, dolby atmos
sony, саундбар, dolby atmos
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Продажи Tesla рухнули в Европе — покупатели стали выбирать электрокары других производителей 189
В Евросоюзе начал действовать закон о ремонте электроники. На смартфоны и ноутбуки он пока не распространяется 153
Компьютер месяца — март 2021 года 98
«У нас несколько тысяч видеокарт и мы расширяемся». Интервью про майнинг и дефицит с директором мегакриптофермы 92

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
AMD представила Radeon RX 6700 XT — видеокарту для игр в 1440p. В продаже — с 18 марта по $479
Создатель Diablo рассказал, что не получает отчислений за придуманный им бренд с тех пор, как покинул Blizzard
Японский миллиардер ищет 8 человек для совместного путешествия к Луне на корабле SpaceX Starship
Xiaomi представила смартфон Redmi Note 10 с четверной камерой, AMOLED-экраном и 33-Вт зарядкой по цене $165
«Напоминает Cyberpunk 2077»: игрок обнаружил, как в GTA Online из воздуха появляются десятки полицейских машин
DLP-система Zecurion 11 получила обновлённый интерфейс и расширенные функциональные возможности 10 мин.
Птицы не воруют суда: разработчики объяснили, почему некоторые игроки видели в Valheim летающие лодки 13 мин.
В десктопной версии WhatsApp появилась поддержка голосовых и видеозвонков 16 мин.
Mail.ru Group опубликовала отчёт за 2020 год: соцсети и игровое подразделение принесли компании более 80 % выручки 20 мин.
Слухи: Capcom начала разработку Resident Evil 9 ещё в конце 2018 года 27 мин.
Даты релиза и 10 минут геймплея VR-хоррора Wraith: The Oblivion — Afterlife во вселенной «Мира Тьмы» 51 мин.
Премьеру стратегического экшена Dynasty Warriors 9: Empires перенесли на неопределённый срок 53 мин.
Количество уникальных загрузок мобильной NieR Re[in]carnation превысило 10 млн — игра до сих пор доступна только в Японии 2 ч.
Apple запустила сервис для автоматического переноса фото и видео из iCloud в Google Фото 2 ч.
ИИ-сглаживание AMD FidelityFX Super Resolution появится сразу на всех GPU RDNA, включая Xbox и PlayStation 2 ч.
Equinix Metal предложит серверы со 128-ядерными ARM-процессорами Ampere Altra 6 мин.
СХД IBM Elastic Storage System 5000 обеспечивает ёмкость до 13,5 Пбайт 12 мин.
Sharkoon представила корпус Elite Shark CA300H с необычной фронтальной панелью и стеклянными боковыми панелями 17 мин.
Передовые техпроцессы позволили TSMC нарастить выручку с одной пластины до внушительных $1634 35 мин.
Немецкая Volocopter привлекла для разработки аэротакси ещё 200 млн евро инвестиций 52 мин.
MSI представила собственные версии Radeon RX 6700 XT в исполнениях Gaming и Mech 2X 2 ч.
SpaceX запустила очередные 60 спутников Starlink и успешно вернула ступень Falcon 9. Это был её восьмой полёт 2 ч.
Опубликованы свежие фотографии Марса с китайского зонда «Тяньвэнь-1» 2 ч.
Китай намерен превратить утилизацию старых смартфонов в прибыльный бизнес 2 ч.
Xiaomi представила Redmi Note 10 Pro и Note 10 Pro Max — квадрокамеры, 120-Гц экраны AMOLED и цена от $220 2 ч.