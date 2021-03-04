Саундбары Sony с системой Dolby Atmos: еще ближе к кинотеатру

Технология Dolby Atmos, впервые внедрённая в 2012 году, совершила незаметную революцию в мире домашнего звука. Стандарты Dolby, существовавшие до неё, опирались на каналы и расположение колонок — то есть полноценно могли быть применены только в кинотеатрах либо комнатах, специально оборудованных под домашний кинотеатр в полноценном понимании этого словосочетания. Dolby Atmos же опирается на виртуальную «карту» звуков и автоматически распределяет источники согласно положению, заданному звукорежиссёром — локализация задана в трёхмерном пространстве. И в каждом конкретном случае опора ведётся на звуковую схему аудиосистемы, какая бы она ни была (даже обычное стерео), что позволяет применять стандарт полноценно даже на смартфонах — конечно, с соответствующими ограничениями по качеству результата. В саундбарах, предлагающих схемы вплоть до 9.1 ограничения минимальны.

Еще один стандарт, основанный на тех же «аудиообъектах» и игнорирующий количество колонок в аудиосистеме — DTS:X. Он, фактически, дублирует Dolby Atmos – а вдвоем они охватывают большинство фильмов, создаваемых в последние 6-7 лет. И оба они поддерживаются новой серией саундбаров Sony.

Sony HT-G700

Самый недорогой из новой серии саундбаров с поддержкой Dolby Atmos / DTS:X исполнен по схеме 3.1 — три средне/высокочастотных динамика расположены в самом саундбаре, беспроводной сабвуфер устанавливается отдельно. Суммарная мощность системы — 400 Вт, что позволяет наполнить звуком даже очень большую комнату.

Впрочем, своей номинальной схемой HT-G700, естественно, не ограничивается, предлагая симуляцию канала 7.1.2 с виртуальными тыловыми источниками звука. Для этого необходимо включить систему Immersive AE (Audio Enhancement) специальной кнопкой на пульте. Достигается эффект при помощи сразу двух технологий, использующий архитектуру помещения: Vertical Surround Engine посылает звук через потолок вам за спину, создавая вертикальную стену звука, а S-Force Front Surround обволакивает вас с боков, создавая иллюзию тыловых динамиков, расположенных в углах комнаты позади вас.

Центральный динамик при этом отдельно отвечает за четкость передачи голоса — особенно это критично для российских фильмов и сериалов, где актеры традиционно тренируют невнятность речи. Здесь желания включить субтитры, дублирующие речь на том же языке, не должна возникнуть.

Sony HT-G700 – компактный саундбар (980 × 64 × 108 мм), не требующий особых условий размещения и не захламляющий помещение проводами. Для передачи звука используется HDMI (ARC), есть второй HDMI, USB для обновления прошивки и оптический вход. Сабвуфер, повторимся, беспроводной, имеется и поддержка Bluetooth. Стоит Sony HT-G700 на официальном сайте прямо сейчас 39 990 рублей — по 15 марта действует скидка с обычной цены 49 990 рублей.

Sony HT-ZF9

Следующий по уровню саундбар в серии — тоже исполненный по схеме 3.1, но с большим количеством нюансов. К упомянутым уже вещам, вроде поддержки Dolby Atmos / DTS:X, беспроводного сабвуфера и иммерсивной симуляции системы 7.1.2 добавляется поддержка стандартов 4K HDR 18 Гбит/с и HDCP 2.2, что делает Sony HT-ZF9 совместимым со всеми актуальными форматами для домашним кинотеатров. Все прозвучит так, как и предполагалось авторами — со скидкой на формат пространства и несколько ограниченной звуковой схеме.

Также имеется цифровая система DSEE HX, которая повышает качество звучания источников с не самым высоким битрейтом — так что на HT-ZF9 можно рассчитывать и меломанам при прослушивании музыки с потоковых сервисов. Благо саундбар оснащен уже не только Bluetooth, но и Wi-Fi-модулем.

Суммарная мощность аудиосистемы составляет 400 Вт. Порты: HDM (ARC), оптический аудиовход, аналоговый вход (стерео mini), USB Type-A, Ethernet. Габариты без учета сабвуфера — 1000 × 64 × 99 мм. Вплоть до 15 марта Sony HT-ZF9 предлагается по цене 46 990 рублей. Далее цена вырастет до 64 990 рублей.

Sony HT-ST5000

Флагманская модель в этой серии, Sony HT-ST5000, уже предлагает полноценный канал 7.1.2 с выделенными фронтальными коаксиальными динамиками для высоких и низких частот, двумя динамиками, выведенными в верхнюю плоскость саундбара , конечно же, обязательным беспроводным сабвуфером. Суммарная мощность системы уже позволяет рассчитывать на озвучивание крупного зала. В небольшой же домашней комнате можно наслаждаться отличной детальностью даже на невысокой громкости. Более того, цифровой усилитель HX S-Master снижает искажения высоких частот (более 40 кГц).

Конечно же, на месте поддержка Dolby Atmos и DTS:X, система полностью «дружит» с форматами 4K HDR 18 Гбит/с и HDCP 2.2, доступно беспроводное подключение к телевизору, есть встроенный Wi-Fi с Chromecast и Spotify, а с помощью системы Bravia Sync одним пультом можно управлять и саундбаром, и телевизором. К слову, последняя функция предусмотрена для всех представленных в статье устройств.

Габариты Sony HT-ST5000 при этом остаются вполне разумными — 1180 × 80 × 145 мм. Портов — масса: три HDMI (в том числе и ARC, конечно), Ethernet, USB, аналоговый аудиовход / аудиовыход / ТВ. HDMI-кабель есть в комплекте у всех перечисленных саундбаров. Цена Sony HT-ST5000 составляет 81 999 рублей на официальном сайте в рамках акции, действующей до 15 марта включительно. Далее цена вырастет до 126 990 рублей.