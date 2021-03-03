В России создадут веб-сервис для выявления дипфейков

Стало известно о том, что учёные Самарского университета им. С.П. Королёва ведут разработку сканера дипфейков, который поможет определять подлинность фотографий и видео. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные учебного заведения.

«Учёные Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва создадут веб-сервис, с помощью которого любой желающий сможет проверить подлинность того или иного цифрового фотоснимка или видеоролика и обнаружить признаки подделки», — сказано в сообщении вуза.

Предполагается, что программный комплекс будет использовать алгоритмы обнаружения искажений, благодаря чему следы внесённых изменений удастся выявлять автоматически. Таким образом можно определять степень достоверности анализируемого цифрового материала, такого как фотографии и видеоролики.

«По сути мы разрабатываем инструмент для борьбы с фейковыми новостями, в которых используются так называемые дипфейки. Уже до конца года мы планируем создать на базе нашего университета веб-сервис, с помощью которого можно будет проверять подлинность тех или иных изображений и видеороликов», — прокомментировал данный вопрос доцент кафедры геоинформатики и информационной безопасности Самарского университета Андрей Кузнецов.

Разработчики отмечают, что современные технологии позволяют подменить лицо человека в видео таким образом, что с ходу определить подделку на глаз крайне затруднительно. Для определения таких фейков и будет использоваться новый веб-сервис. В процессе анализа фото изображение разбирается на мелкие квадраты, тогда как видео разделяется на кадры, после чего каждый кадр отдельно анализируется на предмет наличия искажений. Осуществляется тщательная проверка контуров. Задача системы сводится к поиску неоригинальных локальных областей и выявлению стыков между оригинальным и неоригинальным изображением.

Предполагается, что новый сервис будет полезен для людей, которые постоянно работают с видеоконтентом, например, журналистам. Однако он может быть востребован и в других сферах деятельности.