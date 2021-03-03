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Стартап Arrival бывшего главы Yota летом выпустит свой электрофургон на дороги общего пользования

Британская начинающая компания Arrival, основанная бывшим главой Yota и прежним заместителем главы Минкомсвязи России Денисом Свердловым, сообщила, что уже летом выведет свои электрические фургоны на дороги общего пользователя, начав публичные испытания с ключевыми клиентами. Заодно она поделилась дополнительной информацией, изображениями и видео.

Arrival уверена, что установила новый стандарт коммерческих автомобилей, создав полностью электрический фургон, который превосходит как по полезной нагрузке (1975 кг), так и по вместимости (2,4 м3 на метр длины) сопоставимые по цене автомобили на ископаемом топливе. Более того, её фургон отличается существенно более низким показателем общей стоимости владения.

Машина была разработана в тесном сотрудничестве с водителями и операторами грузоперевозок, чтобы максимизировать функциональность для использования в реальном мире. Также автомобиль может предложить расширенные возможности подключения и удобства для водителей, а для операторов — продвинутые инструменты управления данными и оптимизации автопарка.

ПО Arrival умеет в режиме реального времени контролировать работоспособность и прогнозировать необходимость технического обслуживания для сокращения времени простоя. Компоненты также могут быть обновлены с течением времени как в аппаратной, так и в программной части. Полные характеристики фургона в типоразмере H3L3 (высота — 3,45 м, длина — 5,79 м) выглядят так:

Ёмкость модульной батареи простирается от 44 кВт·ч до 133 кВт·ч, так что операторы могут выбрать конфигурацию, которая лучше всего подходит для их требований к дальности хода, дополнительно снизив затраты и повысив эффективность. Лёгкая алюминиевая рама и фирменный кузов их композитных материалов снижают вес автомобиля для расширения дальности хода на одном заряде, уменьшают частоту и стоимость ремонта, а также продлевают срок службы фургона.

Фургон Arrival создан для использования водителями изо дня в день и потому рассчитан на новый уровень комфорта для коммерческих авто: подогрев сидений, независимая передняя и задняя подвеска, полный климат-контроль салона, 15,6-дюймовый сенсорный дисплей для отображения в удобном виде всех собираемых автомобилем данных.

Кроме того, производитель обещает высокие стандарты безопасности для водителей и участников движения. Речь идёт об электронных зеркалах, 360-градусном круговом обзоре, продвинутом экстренном торможении, мониторинге слепых зон, распознавании дорожных знаков и помощи в удержании полосы движения.

Ожидается, что полноценный запуск фургона состоится в третьем квартале 2022 года. Arrival ожидает, что коммерческие автопарки перейдут на электромобили даже быстрее, чем розничные потребители, поскольку коммерческие автопарки хорошо понимают свои требования к машинам, могут использовать инфраструктуру зарядных станций в депо и ориентированы на снижение себестоимости перевозок.

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Рубрики: Новости Hardware, фото, видео, фраза дня,
Теги: arrival, arrival van, фургон, yota, электромобиль, великобритания
arrival, arrival van, фургон, yota, электромобиль, великобритания
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