Новая консоль Nintendo Switch получит увеличенный экран и сможет выводить 4K-видео на внешний экран

Авторитетный ресурс Bloomberg опубликовал новую информацию об игровой консоли Nintendo Switch следующего поколения, официальная презентация которой ожидается в текущем году.

Напомним, что нынешняя модель Nintendo Switch наделена 6,2-дюймовым экраном формата HD с разрешением 1280 × 720 точек. Использован адаптированный процессор NVIDIA Tegra. Возможен вывод изображения на телевизор в формате Full HD (1920 × 1080 пикселей).

Кроме того, предлагается консоль Nintendo Switch Lite. Это устройство располагает 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1280 × 720 точек.

Nintendo Switch следующего поколения, по данным Bloomberg, будет комплектоваться экраном Samsung, выполненным на органических светодиодах (OLED). Размер этой сенсорной панели возрастёт до 7 дюймов по диагонали, но разрешение останется прежним — HD.

Кроме того, говорится о возможности вывода изображения на внешний экран в формате 4К (3840 × 2160 пикселей). Кстати, слухи о поддержке данного стандарта ранее уже появлялись в интернете.

Очевидно, улучшениям подвергнется аппаратная часть консоли. Кроме того, может возрасти ёмкость аккумуляторной батареи в свете увеличившегося размера дисплея.