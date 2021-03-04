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Samsung и Mastercard запустят в этом году платёжные карты со сканером отпечатков пальцев

Компания Samsung System LSI Business, «дочка» Samsung Electronics, платёжная система Mastercard и Samsung Card подписали меморандум о взаимопонимании (MoU) с целью совместной разработки платёжной карты со встроенным сканером отпечатков пальцев для безопасной авторизации на платёжных терминалах при осуществлении транзакций.

Благодаря возможности биометрической аутентификации нет необходимости во вводе ПИН-кода на клавиатуре банкомата, чем обеспечивается более безопасное проведение транзакций с меньшим количеством точек физического контакта. Это также добавляет дополнительный уровень безопасности, обеспечивая проверку личности держателя карты с помощью сканирования отпечатка пальца.

В биометрических картах будет использоваться новый чипсет Samsung System LSI Business для обеспечения безопасной аутентификации, объединяющий несколько ключевых дискретных микросхем. Такие платёжные карты можно будет использовать в любом терминале с поддержкой платёжной системы Mastercard или в кассовом терминале (POS).

Samsung Card обеспечит выпуск биометрической карты в Южной Корее, планируя представить её в конце этого года. Предполагается, что сначала будут выпускаться корпоративные кредитные карты, которые чаще используются для международных транзакций.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, Цифровые финансы,
Теги: samsung, mastercard, биометрия, платёжная, карта
samsung, mastercard, биометрия, платёжная, карта
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