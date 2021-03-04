Apple добавила в iOS 14.5 функцию для предотвращения слежки с помощью трекеров AirTag, которые ещё не вышли

Специалисты авторитетного издания 9to5Mac обнаружили новую интересную функцию, исследуя третью бета-версию iOS 14.5. Она называется Item Safety Feature и помогает предотвратить слежку за пользователем с помощью трекеров для поиска предметов, таких как ещё не анонсированный AirTag.

Сообщается, что когда новая функция будет активирована на iPhone или iPad, устройство сможет обнаружить, что кто-то разместил рядом с пользователем трекер. После этого iPhone спросит, согласен ли пользователь, чтобы расположенный рядом с ним трекер передавал информацию о местоположении владельцу. Подсказка к функции сообщает, что при её деактивации iPhone больше не будет оповещать пользователя о том, что вместе с ним движется трекер, привязанный к учётной записи другого человека. Стоит также отметить, что приложение Find My, входящее в состав iOS 14.5 Beta 3, теперь содержит раздел Items, который, вероятно, будет отображать привязанные к Apple ID трекеры AirTag.

Напомним, что ещё в прошлом году в коде бета-версии iOS 14.3 был обнаружен фрагмент, который гласит: Если вы чувствуете, что ваша безопасность находится под угрозой из-за этого объекта, обратитесь в местные правоохранительные органы. Вам может потребоваться серийный номер этого объекта.

Предполагается, что трекеры AirTag наконец-то будут представлены Apple в этом месяце. Запуск устройства неоднократно откладывался. Теперь источники утверждают, что оно увидит свет 23 или 30 марта.