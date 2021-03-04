Шутер Sniper Ghost Warrior Contracts 2 выйдет 4 июня вместе с версиями для PS5, Xbox Series X и S

CI Games объявила о том, что тактический шутер Sniper Ghost Warrior Contracts 2 выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One 4 июня. Тогда же состоится релиз версий для PlayStation 5 и Xbox Series X и S, которые ранее не были анонсированы.

С сегодняшнего дня также открылись предварительные заказы на физическое издание. Оно включает бонусный набор оружия и обликов, в том числе лёгкую снайперскую винтовку Marcus Tactical и пистолет со специальными патронами-приманками FFF-45 ACP Luring Pistol. Также разработчики Sniper Ghost Warriors Contracts 2 опубликовали трейлер игрового процесса.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 — самая сложная игра в серии, по словам CI Games. Вам предстоит стать Рейвеном — наёмным киллером-снайпером, который отправится выполнять контракты на Ближнем Востоке и границе Ливана с Сирией. Основная цель героя заключается в том, чтобы устранить главарей преступного синдиката.