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В Epic Games Store началась раздача Wargame: Red Dragon, на очереди — Surviving Mars

В Epic Games Store продолжаются традиционные раздачи игр. С сегодняшнего дня пользователи могут посетить площадку и добавить в библиотеку Wargame: Red Dragon. Акция закончится 11 марта в 19:00 по московскому времени. Затем в магазине станет бесплатным градостроительный симулятор Surviving Mars, в котором пользователям предстоит колонизировать Красную планету.

Wargame: Red Dragon — это глобальная стратегия от французской студии Eugen Systems. Сюжет разворачивается в альтернативном 1991 году и повествует о столкновении сил Запада с коммунистическим блоком. Игра включает несколько кампаний, в которых пользователи могут управлять войсками семнадцати стран, вовлечённых в конфликт. Общее количество юнитов и техники в проекте достигает 1450 единиц.

Во время сражений игрокам придётся планировать свои действия с учётом рельефа на карте. А отдельные битвы разворачиваются на морских просторах, где действуют свои правила.

Wargame: Red Dragon вышла 17 апреля 2014 года на ПК. В Steam игра получила 10 473 отзыва, 88 % из которых положительные.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Стратегия,
Теги: epic games store, epic games, wargame: red dragon, eugen systems
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