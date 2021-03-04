Авторы Elite: Dangerous назначили «альфу» Odyssey и впервые показали пехотную миссию

Frontier Developments ранее анонсировала расширение Elite Dangerous: Odyssey, в котором появится возможность управлять командиром отдельно от корабля, а также связанные с этой функцией миссии. Теперь разработчик продемонстрировал прохождение пехотного задания, а также назвал дату начала альфа-тестирования на ПК.

ПК-версия Elite Dangerous: Odyssey была перенесена ранее в этом году на весенний период, а консольным игрокам придётся подождать до осени. Вдобавок к этому адепты клавиатуры и мыши смогут оценить расширение ещё раньше: альфа-тестирование начнётся 29 марта.

Разработчик также представил запись прохождения рейдовой миссии расширения. В ролике показана группа из трёх командиров, совершающая пеший набег на военную заставу. Их цель — вывести из строя центр энергоснабжения и лишить противоборствующую фракцию энергии. Группа вторжения экипирована специально под выбранную роль, а тактическое снаряжение бойцов даёт преимущество в выполнении поставленных задач. Последние могут включать проникновение на базу без обнаружения, взлом и прочее.

В настоящее время Elite: Dangerous доступна на ПК, Xbox One и PlayStation 4.